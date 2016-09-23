Чебоксары, 23 сентября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. В Чувашии, которая в этом году скандально отличилась в связи с массовым упразднением особо охраняемых природных территорий (ООПТ), выявлены нарушения в заказниках, официально оставшихся под охраной государства. Среди основных нарушений — захламление территорий и охота, что запрещено законом. Нарушения были выявлены в мае-сентябре 2016 года инспекторами Дирекции по охране животного мира и ООПТ в результате обследования всех 29 особо охраняемых природных территорий регионального значения, сообщается на сайте учреждения.

Дирекция по охране животного мира и ООПТ

«Основными нарушениями, выявленными в ходе осуществления государственного надзора, оказались замусоривание и захламление территорий, проезд и стоянка механизированных транспортных средств, производство охоты», — отмечается в релизе.

Охотились на территориях государственных природных заказников «Калининский» (Вурнарский район) и «Правобережье реки Илеть» (Козловский район). Более того, на реке Илеть нарушители для преследования уток использовали мотолодку. В ходе проверки выяснилось, что охотник и владелец мотолодки были ещё и в состоянии алкогольного опьянения. За данное правонарушения охотнику грозит уголовное наказание (ст.258 УК РФ «Незаконная охота на особо охраняемой природной территории и с применением механического транспортного средства»).

Случаи проезда транспортных средств выявлены на территории заказников «Калининский», «Правобережье реки Илеть», «Бугуяновский» (Ибресинский район). Напомним, режимом охраны всех государственных природных заказников и памятников природы на территории Чувашской Республики проезд и стоянка машин запрещены.

На территории шести ООПТ выявлены места складирования мусора. В дирекции констатируют, что чаще всего данные несанкционированные свалки возникают рядом с населенными пунктами и дачными участками. Землепользователям, допустившим складирование мусора на их территории, выписаны предписания об уборке территорий и недопущении дальнейшего замусоривания.

На основании выявленных нарушений составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, семи землепользователям выписано предписание об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии экологи и общественники продолжают бороться за судьбу 65 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые составляют 70% всех региональных ООПТ. Они могут оказаться под угрозой ликвидации. Соответствующее скандальное решение приняло в феврале Минприроды Чувашии, утвердив своим приказом перечень ООПТ регионального и местного значения, в котором из 94 охраняемых территорий осталось только 29, остальные 65 упразднены. Официальные структуры называют это «обновлением сведений» и приведением перечня в соответствие с федеральным законодательством, заверяя, что ряд территорий впоследствии восстановят в статусе ООПТ.

Пройдя все инстанции, экологи и общественники обратились к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой «воздействовать на правительство Чувашии» и восстановить природоохранный статус у всех 65 территорий. «На местном уровне мы получаем только отписки, в которых органы власти Чувашии себя полностью оправдывают, прикрывают друг друга и играют с жителями Чувашии в «глухой телефон». И как видно, никто им не указ», — говорится в обращении экологов, опубликовавших новую петицию на сайте change.org. Авторы напоминают, что ранее под бумажными обращениями подписывались 1 тыс. человек, ещё 17,5 тыс. граждан поддержали общественников на электронной платформе. Вопрос: кем в итоге будут особо охраняться массово упраздненные ООПТ — государством или частным бизнесом — остаётся открытым.