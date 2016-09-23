Великий Новгород, 23 сентября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Новгородский районный суд сегодня, 23 сентября, продлил на два месяца срок содержания под стражей вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева, который обвиняется в распространении в интернете порнографических видеороликов с участием несовершеннолетних. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, Фадеев останется под стражей до 25 ноября 2016 года.

По версии следствия, видеоролики с участием несовершеннолетних Фадеев размещал в социальной сети «В Контакте» под псевдонимом через мобильный телефон в течение последних двух лет. Полицейскими задокументировано 12 эпизодов его противоправных действий.

Чиновник был задержан 26 мая 2016 года на рабочем месте.

Расследованием уголовного дела по п. «г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ занимается региональное следственное управление Следственного комитета России.