Санкт-Петербург, 23 сентября, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Региональное отделение «Единой России» в Санкт-Петербурге предложило секретаря политсовета и действующего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова на пост председателя петербургского парламента нового созыва. Решение было принято путем тайного голосования на XXVIII конференции петербургского отделения, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

За Макарова проголосовали 156 делегатов из 163-х. Еще семь человек проголосовали за руководителя аппарата спикера, избранного депутата заксобрания шестого созыва Михаила Погорелова.

Мандаты депутатам нового созыва вручат 26 сентября в ротонде Мариинского дворца. Первое заседание состоится в среду, 28 сентября. Вести его будет старейшина — самый возрастной из избранных парламентариев. Первым делом депутаты, также тайным голосованием, изберут своего председателя.

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Для справки:

Вячеслав Макаров родился 7 мая 1955 года. Имеет высшее военное, экономическое и юридическое образование. С 1992 года — начальник кафедры Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. Профессор.

В сентябре 2003 года избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга третьего созыва. В 2005 году был избран заместителем секретаря политсовета регионального отделения партии «Единая Россия».

В марте 2007 года избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва, руководителем фракции «Единая Россия».

В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. 14 декабря 2011 г. большинством голосов избран председателем Законодательного Собрания.

18 сентября 2016 года избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по одномандатному округу в Петроградском районе.

Секретарь политсовета Санкт-Петербургского Регионального отделения партии «Единая Россия». Награжден многими правительственными наградами.