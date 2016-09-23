Ярославль, 23 сентября, 2016, 19:10 — ИА Регнум. И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов высказал недовольство работой генерального подрядчика по содержанию улично-дорожной сети города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, к ГП «Ярдормост» могут быть применены штрафные санкции.

city-yaroslavl.ru В июне 2016 года в Ярославле показали закупленную технику для уборки улиц

Претензий к генподрядчику у мэрии немало. Они касаются содержания городских территорий, выполнения ямочного ремонта, подготовки техники к предстоящей уборке в зимних условиях.

По мнению Агентства по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля, «Ярдормост» не готов к выполнению работ в рамках муниципального контракта в виду отсутствия необходимого количества техники. Поэтому предприятие, созданное для самостоятельной работы в целях повышения качества дорожных работ, вынуждено увеличивать объемы субподряда. При этом «Ярдормост» перекладывает на субподрядчиков и ответственность за вопросы качества. К слову, эта ситуация уже вызывает возмущение на региональном уровне.

Так, депутаты Ярославской областной думы отмечают, что объем работ, переданных «Ярдормостом» на субподряд, вырос за первое полугодие 2016 года со 184 миллионов рублей до 474 миллионов, что превышает плановые показатели почти на 195 миллионов рублей.

«44% работ «Ярдормост» отдает субподрядчикам. При этом самостоятельно выполняет в очень малом объеме по сравнению с 2015 годом. Цель создания предприятия — качественная самостоятельная работа. И для этого из бюджета ему были выделены деньги на приобретение техники», — отмечает депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

В результате предприятие не может достичь и плановых показателей по прибыли, отмечают в думе. По итогам первого полугодия 2016 года выручка ГП «Ярдормост» составила 1 миллиард 175 миллионов рублей, что на 417 миллионов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чистая прибыль тоже выросла в два с лишним раза и достигла 22 миллионов. Однако это почти в два раза ниже, чем планировалось.

Впрочем, для мэрии Ярославля важны не финансовые показатели, а четкое выполнение условий муниципального контракта. Глава города Владимир Слепцов жестко потребовал привести улично-дорожную сеть Ярославля в идеальное состояние «до понедельника» — 26 сентября.

«Однако по итогам совещаний по этому поводу в мэрии и в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ я пока не вижу никакой реакции со стороны генподрядчика на выдвинутые требования. Если предъявленные замечания к организации работ не будут устранены к понедельнику, мэрия имеет все основания и права выставить ГП «Ярдормост» штрафные санкции в размере 5,7 млн рублей», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Павел Логвин.

В настоящее время городские службы проводят дефектовку выполненных работ по ямочному ремонту и уборке территорий. Департамент городского хозяйства подготовит и направит в правительство Ярославской области претензию в отношении ГП «Ярдормост».

Отметим, что за время исполнения муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети Ярославля мэрия города уже предъявила ГП «Ярдормост» штрафные санкции на сумму 17,1 млн рублей.