Москва, 23 сентября, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко заявила, что в ближайшем будущем профессия бухгалтера исчезнет с рынка. Об этом чиновница заявила на Московском финансовом форуме, передает сегодня, 23 сентября, агентство городских новостей «Москва».

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР «Шура, Вы, кажется, числитесь в бухгалтерии?»

Нестеренко отметила, что, во-первых, наблюдается переизбыток бухгалтеров на российском рынке труда, а во-вторых идет бурный рост развития технологий, компании переходят на электронный документооборот, в скором времени роботы заменят счетоводов.

Замминистра рассказала, что содержание бухгалтеров в государственном секторе составляет 1 трлн рублей в год. Число работников, отвечающих за бумажное финансовое обеспечение в российской экономике составляет 1,1 млн человек. Минфин предлагает сократить общий штат таких сотрудников до 600 тысяч.

Нестеренко предлагает пойти дальше и полностью отказаться от бумажных документов. Что касается электронных документов, то она предлагает минимизировать, а фактически запретить ручной ввод данных в эти документы с клавиатуры.