Египет, 23 сентября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Количество тел мигрантов, поднятых со дна Средиземного моря в Египте, составило 148, передаёт ABC News.

Беженцы

Агентство MENA, сославшись на пресс-секретаря администрации египетской провинции Бехейра, отмечает, что операция по поиску тел беженцев всё ещё продолжается.

Лодка с 450−600 мигрантами перевернулась 21 сентября в 12 км от портового города Рашид (Розетта) в Дельте Нила. Спасти удалось лишь 150 человек, в основном египтян.