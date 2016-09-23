Екатеринбург, 23 сентября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге судебное заседание, на котором должна была быть избрана мера пресечения в отношении подозреваемой в истязаниях собственной бабушки местной жительницы, перенесено на другой день. Причиной данного решения стало ухудшение здоровья подозреваемой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Суд не состоялся, ей стало плохо, и её увезли в больницу. Человек болен, в стрессовых ситуациях у неё сильно падает давление. Судебное заседание перенесено на следующий день», — сообщил адвокат женщины.

Отметим, что в отношении подозреваемой расследуются уголовные дела по четырём статьям Уголовного кодекса. Помимо истязаний в отношении собственной бабушки, женщину подозревают в незаконном лишении свободы своей престарелой родственницы, грабеже и разбое. Только в июне сотрудниками полиции было зафиксировано шесть фактов нанесения побоев, а также иных противоправных действий со стороны подозреваемой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне женщину доставили в отдел полиции, в котором она в присутствии своего адвоката обвинила сотрудников МВД в оказываемом на неё давлении и избиениях. Заявление об этом было направлено в следственные органы. Сам адвокат сопровождал подзащитную в отделе полиции, а затем в медицинском учреждении, куда подозреваемая была доставлена из-за ухудшения состояния здоровья. Также он выложил на своих страницах в социальных сетях видеозаписи снятые в отделе полиции №4 и в городской больнице №24.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области выдвинутые подозреваемой обвинения в отношении сотрудников полиции отрицают. Проводимые подразделением собственной безопасности проверки по всем поступившим заявлениям не подтвердились.

«Накануне, при очередном доставлении подозреваемой для проведения процессуальных действий вновь случился конфликт. Гражданка, причинив телесные повреждения участковому уполномоченному, скрылась от него в квартире, откуда вызвала скорую помощь. Медики в сопровождении полицейских доставили ее в больницу. При обследовании никаких неотложных состояний у гражданки не диагностировано, поэтому сотрудники все же препроводили ее в отдел полиции. Оттуда по требованию женщины была вновь вызвана скорая помощь. Находясь в лечебном учреждении, подозреваемая традиционно обвинила полицейского в побоях. Все это происходило в присутствии адвоката, который производил запись на сотовый телефон. Более того, позднее он рассказал журналистам, что его подзащитную избивали в изоляторе временного содержания. Однако результаты медосмотра до и после помещения женщины в ИВС свидетельствуют об обратном. Ни в этот раз, ни перед избранием судом меры пресечения подозреваемой 1 июля никто к ней физического воздействия в данном учреждении не применял. Распространение видеоматериалов с соответствующими комментариями одним из адвокатов данной гражданки расценивают в полиции, как способ воздействия на следствие и попытку препятствовать процессуальным действиям», — заявили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Также в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области подчеркнули, что ранее адвокат подозреваемой сам находился на службе в правоохранительных органах и точно знает, как можно в негативном ключе истолковать любые действия недавних коллег.

Напомним, что уголовное дело в отношении подозреваемой было возбуждено следственным комитетом ещё в конце июля текущего года. Заявителем выступила её родная бабушка, с которой они проживают в одной квартире и являются собственниками жилья в равных долях. Тогда же была избрана мера пресечения — домашний арест, на котором она находилась по другому адресу. Впоследствии уголовное дело в отношении неё, которое ранее расследовали в следственном комитете после переквалификации, было передано в следственный отдел полиции.

Родственники со стороны мужа подозреваемой отрицают вину женщины и считают, что бабушка оговорила собственную внучку. Также они сообщили о якобы имеющемся у престарелой женщины заболевании — деменции. Однако по сообщению специального корреспондента местного издания, который пообщался с потерпевшей, бабушка выглядела здоровой и адекватной.

По словам потерпевшей, конфликты с внучкой у неё происходят с 2011 года, но в 2016 году они стали наиболее острыми, что и вынудило пожилую женщину обратиться в правоохранительные органы. По её версии, внучка и её муж хотят завладеть её долей в квартире. Более того, в ответ на обвинения родственников подозреваемой пенсионерка заявила, что она проходила медицинское освидетельствование, а также то, что именно у внучки якобы есть проблемы с психическим здоровьем. «Мне жалко свою внучку, но ее надо лечить, иначе жизни она мне не даст», — цитирует слова потерпевшей издание 66.RU.

Напомним, что в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили о том, что в следственные органы поступило два заявления. Одно было получено от подозреваемой, второе из полиции. По обоим заявлениям организованы доследственные проверки, по итогам которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения.