Петрозаводск, 23 сентября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Постановлением от 19 сентября 2016 года №940. ТОР «Надвоицы» создаётся в целях содействия развитию Надвоицкого городского поселения путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.

Екатерина Борисова Равнинный водопад Воицкий Падун в окрестностях поселка Надвоицы

Подписанным постановлением на территории Надвоицкого городского поселения создаётся территория опережающего социально-экономического развития «Надвоицы» (далее — ТОР «Надвоицы»).

ТОР «Надвоицы» создаётся в целях содействия развитию Надвоицкого городского поселения путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации «Надвоицкий алюминиевый завод» (филиал АО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»).

Определены границы ТОР «Надвоицы», виды экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальный объём капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих мест.

Принятое решение позволит создать к 2020 году более 400 новых рабочих мест, привлечь дополнительные инвестиции, увеличить налоговые поступления в бюджет муниципального образования.

С корреспондентом ИА REGNUM побеседовала глава Администрации поселения Надвоицы Марина Гусева.

ИА REGNUM : Марина Леонидовна, в чем состоит специфика монопоселения Надвоицы — какова его история с момента основания, а также с момента возникновения основного градообразующего предприятия? Какова численность населения на данный момент?

Надвоицы — посёлок в Сегежском районе Карелии. Расположен в 20 км от города Сегежи.

Является центром Надвоицкого городского поселения, в которое кроме собственно Надвоиц входят деревни Дуброво и Каменный Бор, поселки Верхний и Пристань Надвоицы и Поселок при 10 шлюзе ББК.

Численность населения по состоянию на 2016 год — 7864 чел.

Название нашего населенного пункта связано с местным природным объектом — визитной карточкой Надвоиц: над гремящим, воющим Воицким падуном, который раньше называли Воец, на берегах реки Нижний Выг появилась деревня — историческое ядро, из него позже выросли современные Надвоицы.

В 1929 — 30 г.г. появился леспромхоз, было открыто отделение Соловецкого лагеря, позже здесь был организован Беломорско-Балтийский лагерь.

В 1942 году Надвоицы получили статус поселка городского типа.

В 1949 году, в связи с решением правительства о развитии алюминиевой промышленности на Кольском полуострове и в Карелии, на территории поселка было начато строительство Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ), и концу 1954 года он выдал первую продукцию. Это и послужило толчком для развития социальной инфраструктуры Надвоиц, началось строительство жилья.

ИА REGNUM : Каково сейчас состояние градообразующего предприятия? Сколько жителей Надвоиц работает на нем, сколько (возможно?) ожидают «высвобождения»? Сколько, по Вашим оценкам, новых рабочих мест необходимо создать для нормализации ситуации в Надвоицах?

На градообразующем предприятии НАЗ-СУАЛ в настоящее время трудится 381 человек. По данным предприятия, высвобождение работников не планируется. По оценке администрации, для нормализации социально-экономической ситуации в Надвоицах необходимо создать 500 новых рабочих мест. По состоянию на 1 полугодие 2016 года, в Надвоицком городском поселении общая численность безработных составляет 642 чел. Уровень общей безработицы составил 16,3%, а уровень зарегистрированной безработицы — 4,4%

ИА REGNUM : Какие инвесторы готовы зайти в Надвоицы, сколько рабочих мест они готовы создать?

В Надвоицы готовы приехать и разместить здесь свои предприятия ООО «Пеностек Норд» — общий размер инвестиций — 1,5 млрд. руб, 170 раб. мест. Компания предполагает построить современный домостроительный комбинат по уникальной запатентованной и сертифицированной в РФ и ЕС технологии производства пеностекла. После строительства и запуска первого этапа домостроительного комбината компания «Пеностек Норд» планирует возводить не менее 40 тысяч кв. метров жилья в год, ООО «Кареллегпром» — общий объем инвестиций 2,4 млрд.руб., 580 рабочих мест, российская производственная компания полного цикла, основной деятельностью которой является производство и реализация текстильных (чулочно-носочных и перчаточных) изделий. ООО «Кареллегпром» входит в Группу компаний «Тоталл», объединяющую несколько предприятий и производственных площадок.

ИА REGNUM : В чем состоит преимущество Надвоиц для инвесторов?

Привлекательность для инвесторов в Надвоицах создают такие факторы как удобное транспортное сообщение, а именно — железнодорожные пути, водные пути (Надвоицы расположены вблизи Беломорско-Балтийского канала), автомобильные дороги (в том числе — трасса «Кола»). Месторасположение Надвоиц также привлекательно из-за территориальной близости со столицей Карелии — город Петрозаводск расположен в 300 км. от Надвоиц.

Наше поселение, без всякого сомнения, обладает большим историческим потенциалом. И мы надеемся, что это, в какой-то части, станет магнитом привлечения инвесторов для развития туризма. И эту отрасль необходимо развивать. Туризм должен стать одной из важнейших отраслей нашего поселения.

ИА REGNUM : Какие инфраструктурные проекты требуют вмешательства ФРМ для оптимизации работы потенциальных инвесторов?

Инфраструктурными проектами в Надвоицах, требующими вмешательства со стороны ФРМ являются строительство новой котельной, реконструкция инженерных сетей поселения.

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