С речпорта в Чувашии украли песок на 1,4 млн рублей
Чебоксары, 23 сентября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен обвинительный приговор участникам ещё одной организованной группы, занимавшейся хищением речного песка с территории грузового причала. Ущерб, нанесенный предприятию речного транспорта, превысил 1,4 млн рублей, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Поволжью.
По данным управления, организатором преступного бизнеса стал руководитель одного из коммерческих предприятий Чебоксар: следствие полагает, что он разработал план хищений нерудных строительных материалов с территории речного порта. «Он вовлек в преступную группу работницу, которая контролировала и изготавливала подложные весовые карточки на вывозимый с грузового причала товар. Разницу между суммой за массу вывозимого груза и фактической массой товара присваивали себе», — говорят в ведомстве, отмечая, что злоумышленник для реализации преступного плана изготовил поддельный штамп грузового причала.
Суд согласился с доказательствами, объединенными в материалах уголовного дела. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч.2 ст.327 УК РФ (подделка удостоверения). Ему назначили 4 года и 4 месяца условно со штрафом 100 тыс. рублей. Его сообщницу признали виновной в мошенничестве и 3 года условно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года в Чувашии был вынесен обвинительный приговор организованной преступной группе, которая похищала речной песок с территории грузового причала Гремячево, принадлежащего ОАО «Чебоксарский речной порт». Ущерб, нанесенный предприятию речного транспорта, в Чувашском ЛО МВД России на транспорте оценили в 1,3 млн рублей. Было установлено, что один из работников охраны занимался поиском водителей, заинтересованных в получении со скидкой нерудных строительных материалов. Двое других охранников обеспечивали проезд через контрольно-пропускной пункт автомашин с похищенным грузом без кассового чека. Весовщики-кассиры удаляли из программы автовесов информацию о вывозе с территории грузового причала похищенного песка, говорят в транспортной полиции. В ходе следствия доказано 334 факта хищения речного песка и обогащенной песчано-гравийной смеси. Весовщикам-кассирам назначено наказание в виде трёх лет условно и по 80 тыс. рублей штрафа. Работники охраны получили по пять лет условно и по 200 тыс. рублей штрафа.
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