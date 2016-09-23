Чебоксары, 23 сентября, 2016, 18:46 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен обвинительный приговор участникам ещё одной организованной группы, занимавшейся хищением речного песка с территории грузового причала. Ущерб, нанесенный предприятию речного транспорта, превысил 1,4 млн рублей, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Поволжью.

В Чувашии украли песка на 1,4 млн рублей

По данным управления, организатором преступного бизнеса стал руководитель одного из коммерческих предприятий Чебоксар: следствие полагает, что он разработал план хищений нерудных строительных материалов с территории речного порта. «Он вовлек в преступную группу работницу, которая контролировала и изготавливала подложные весовые карточки на вывозимый с грузового причала товар. Разницу между суммой за массу вывозимого груза и фактической массой товара присваивали себе», — говорят в ведомстве, отмечая, что злоумышленник для реализации преступного плана изготовил поддельный штамп грузового причала.

Суд согласился с доказательствами, объединенными в материалах уголовного дела. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч.2 ст.327 УК РФ (подделка удостоверения). Ему назначили 4 года и 4 месяца условно со штрафом 100 тыс. рублей. Его сообщницу признали виновной в мошенничестве и 3 года условно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года в Чувашии был вынесен обвинительный приговор организованной преступной группе, которая похищала речной песок с территории грузового причала Гремячево, принадлежащего ОАО «Чебоксарский речной порт». Ущерб, нанесенный предприятию речного транспорта, в Чувашском ЛО МВД России на транспорте оценили в 1,3 млн рублей. Было установлено, что один из работников охраны занимался поиском водителей, заинтересованных в получении со скидкой нерудных строительных материалов. Двое других охранников обеспечивали проезд через контрольно-пропускной пункт автомашин с похищенным грузом без кассового чека. Весовщики-кассиры удаляли из программы автовесов информацию о вывозе с территории грузового причала похищенного песка, говорят в транспортной полиции. В ходе следствия доказано 334 факта хищения речного песка и обогащенной песчано-гравийной смеси. Весовщикам-кассирам назначено наказание в виде трёх лет условно и по 80 тыс. рублей штрафа. Работники охраны получили по пять лет условно и по 200 тыс. рублей штрафа.

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