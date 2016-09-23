Санкт-Петербург, 23 сентября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) постепенно станет владельцем 25% акций ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) — управляющей компании петербургского аэропорта «Пулково». Как сообщают «Ведомости», разрешение на это приобретение дала сегодня, 23 сентября, правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

pulkovoairport.ru Новый терминал аэропорта Пулково

Как сообщается, еще в конце июля катарский фонд приобрел у международного оператора аэропортов Fraport AG 10% акций Thalita Trading Ltd. (TTL) — материнской компании ВВСС.

«В сообщении Fraport отмечалось, что в дальнейшем катарский фонд планирует выкупить акции и других партнеров консорциума ВВСС, увеличив свою долю в Thalita до 24,99%», — пишут «Ведомости».

Fraport AG входит в консорциум по реконструкции «Пулково», вместе с банком ВТБ (более 50% акций) и греческим Horizon Air Investments.

«В начале сентября глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что в продаваемый катарскому фонду пакет входят акции ВТБ, правда, объем он не уточнял», — отмечает деловое издание.

Как известно, с 29 апреля 2010 года аэропортом «Пулково» управляет ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Компания реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств. В состав участников международного консорциума ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» входят: «ВТБ Капитал», компания Fraport AG и Copelouzos Group.

Пассажиропоток петербургского аэропорта в 2015 году составил 13,5 млн человек. По этому показателю «Пулково» занимает четвертое место в РФ после московских аэропортов.