Минск, 23 сентября, 2016, 18:30 — ИА Регнум.



Сергей Шиптенко ИА REGNUM Площадь Независимости (Ленина) в Минске

«Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в августе 2016 года составила 750,3 рубля, рабочих и служащих — 751,8 рубля», — проинформировал 23 сентября Белстат.

В долларовом эквиваленте номинальная начисленная средняя зарплата белорусских работников составила $383, что значительно ниже, чем в 2015 году. Самые большие зарплаты по-прежнему в Минске, существенных изменений в профессиональном разрезе также не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-июле 2016 года оказались на 7% ниже, чем за такой же период 2015 года. По планам руководства постсоветской республики в 2016 году реальные располагаемые денежные доходы населения должны вырасти на 0,5%.

Также напомним, 23 сентября Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам экономического развития Белоруссии в 2016 году и планах на 2017 год, заявив: «Коль мы отстаиваем независимость своего государства, то должны зарабатывать собственным трудом, делая ставку на внутренние резервы. Более того: всякие ссылки, всякие проблемы и сложности, планируя текущий год, мы предусматривали, и не один раз».