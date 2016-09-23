Сринагар, Индия, 23 сентября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. В индийском Кашмире убит один человек и десятки других получили ранения, когда индийские правительственные силы обстреляли демонстрантов, передаёт The Associated Press.

_paVan_ Житель Кашмира, Индия

Полицейский на правах анонимности рассказал, что человек умер в северо-западном районе Сопоре после того, как солдаты открыли огонь по протестующим, закидавшим камнями армейский конвой.

Жители утверждают, что 22-летний мужчина работал в своём саду и военные выстрелили в него из автомобиля.

Весть о смерти вывела на улицы сотни сельских жителей, которые скандировали «Мы хотим свободы!» и вступали в бой с правительственными войсками.

Столкновения имели место, по крайней мере, в трёх других областях. В них по меньшей мере ранены 30 человек.