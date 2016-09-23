Тамбов, 23 сентября, 2016, 18:24 — ИА Регнум. В Тамбовской области рассмотрели вопросы развития служб медиации. Этой теме было посвящено заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Заседание провел заместитель главы администрации области Сергей Чеботарев. Обсуждение прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми городами и районами региона.

Медиация — это форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной, беспристрастной стороны — посредника или медиатора. На Тамбовщине службы медиации начали развиваться в 2014 году. В настоящее время они созданы на базе 9 общеобразовательных организаций: в Тамбове (школы №№31, №36), Кирсанове (школа №1), Мичуринске (школа №7), Моршанске (школа №2), Рассказово (школа №4), Сосновском районе (школе №1), Тамбовском районе (Цнинской школе №2) и Жердевской общеобразовательной школе-интернате. Также службы медиации работают в двух учреждениях социального обслуживания: социальном приюте для детей «Орешек» и Центре социальной помощи семье и детям «Семейный родник».

За период прошлого учебного года службами было отработано 583 случая, из них 547 (94%) закончились примирением сторон, в 36 (6%) случаях ситуация требует повторного рассмотрения. Для сравнения, в предыдущем учебном году из 469 рассмотренных случаев 428 (91%) завершились положительным результатом, в 41 случае (8%) — ситуация не изменилась.

Однако, как отмечалось на заседании, в некоторых городах и районах области службы медиации не получили должного развития. А в Староюрьевском районе, например, за год не рассмотрено ни одного конфликта.

Сегодня в регионе работают около сотни специально обученных медиаторов. Но такого количества явно недостаточно. Сергей Чеботарев дал поручение активизировать эту деятельность, подчеркнув, что службы медиации должны начать работать в каждой школе. Он рекомендовал детальней изучить лучший опыт коллег из других регионов страны, использовать в работе межведомственный подход. «Перед нами стоит задача подготовить достаточное количество специалистов для служб медиации, — сказал вице-губернатор, — они должны работать во всех территориях области».