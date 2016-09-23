Ярославль, 23 сентября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы готовы компенсировать главе региона расходы на съем жилья в размере до 80 тысяч рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте, такое решение принял 23 сентября комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления.

yarregion.ru Дмитрий Миронов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Дмитрий Миронов внес в облдуму законопроект, предлагающий компенсировать расходы по найму жилья в размере до 50 тысяч рублей губернатору и до 35 тысяч — госслужащим ежемесячно до предоставления им служебного жилья. Члены комитета, ознакомившись с законопроектом, решили, что это недостаточные суммы, и увеличили размер компенсации главе региона до 80 тысяч рублей.

С такой инициативой, по сведениям корреспондента ИА REGNUM, выступил депутат Виктор Тамаров.

«Губернатор — это первое лицо региона, его статус соответствует статусу министра. Он должен иметь достойные условия для работы и для жизни. Поэтому депутаты дружным большинством решили, что он достоин более высокого уровня обеспечения. В том числе он может у себя дома принимать и по работе гостей — он должен иметь возможность это делать на высоком уровне. И в этом плане нет смысла вводить какие-то искусственные ограничения», — пояснил Виктор Тамаров.

На вопрос, часто ли врио губернатора проводит рабочие встречи и визиты у себя дома и приходилось ли принимать таких гостей Сергею Ястребову, Виктор Тамаров ответить затруднился.

Представитель фракции КПРФ в областном заксобрании Эльхан Мардалиев считает такие суммы излишними и возмущен подобными претензиями. Он напоминает, что платить за губернаторский престиж будет региональный бюджет, в котором сегодня остро не хватает средств на льготные лекарства, на зарплаты медикам и учителям. КПРФ выступила с предложением снизить суммы компенсаций до 35 тысяч рублей для губернатора и до 25 тысяч для госслужащих. Но это предложение не было поддержано.

«Мы не предлагаем главе региона жить в халупе или на вокзале, но такие вещи должны быть соразмерны действительности. Мы проанализировали предложения по найму жилья и нашли неплохие варианты: например, за 35 тысяч рублей можно снять полностью меблированную и оснащенную современной техникой 3-комнатную квартиру площадью 130 кв.м. в новом доме. Думаю, для губернатора это нормальные условия проживания. Если же глава региона хочет снимать коттедж или в квартиру большей площади, его никто не ограничивает — но за свой счет», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

Депутат Роман Фомичев, в свою очередь, считает, что вся эта ситуация может вызывать негативную реакцию общественности в силу своей демонстративности.

«Конечно, вопрос найма жилья для госслужащих региона необходимо решать. Но у нас это происходит слишком неосторожно — в виду напряженнной социальной обстановки. Напомню, что в свое время, обсуждая с ОНФ проблему необоснованных расходов губернаторов на роскошь, Президент Владимир Путин прокомментировал расходы Сахалинской области следующим образом: «Ничего глупее придумать невозможно. Хоть бы по другой статье провели какой-то», а также отметил, что это нанесло самый большой удар по рейтингу губернатора Хорошавина», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.

Заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев подчеркнул, что утвержденный лимит расходов еще не означает фактических выплат в таком же объеме. А также напомнил об инфляции.

«Все забывают о том, что цифра в 50 или 80 тысяч рублей — это верхний порог размера компенсации. И это не означает, что именно столько будет тратиться ежемесячно на съем жилья для губернатора. Может быть, ему не потребуется съемная квартира вообще, или потребуется — но небольшая, а следующий губернатор, может быть, у нас будет иметь 8 детей и его семья будет нуждаться в соответствующем жилье. Кроме того, сегодня квартиру можно снять и за 20 тысяч рублей, но со временем цены меняются. Так что решили сразу заложить подходящую сумму и закрыть этот вопрос надолго, чтобы потом к нему лишний раз не возвращаться. Также отмечу, что некоторые депутаты областной думы тоже получают компенсации за съемные квартиры — уже долгое время это не более 15 тысяч рублей, и эту сумму пора увеличивать», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Павел Исаев.

Исаев отметил, что, в соответствии с региональным законодательством главе региона полагается иметь собственную резиденцию.

«Об этом напомнил Андрей Крутиков. Но обустройство резиденции — это слишком дорогое удовольствие. Вариант компенсаций за найм жилья выглядит более приемлемым», — подчеркнул Павел Исаев.