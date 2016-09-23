Ташкент, 23 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности президента Узбекистана, премьер-министр Шавкат Мирзиеев снял с должности Искандера Баситова — главу крупнейшего монополиста республики АО «Узбекэнерго», сообщил ИА REGNUM представитель «Узбекэнерго».

uzbekenergo.uz Ташкентская ГЭС

Искандер Баситов занимал данный пост с декабря 2012 года.

Указом Мирзиёева председателем правления АО «Узбекэнерго» назначен Фазлитдин Саломов, который ранее работал главным инспектором Счетной палаты Узбекистана.

По словам собеседника агентства, Баситов снят с должности из-за крупной дебиторской задолженности, накопившейся в компании.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в энергосистеме Узбекистана действуют 45 электростанций общей мощностью более 12,4 тыс. МВт. Общая мощность 16 электростанций ГАК «Узбекэнерго» — 12,04 тыс. МВт. Структурным подразделением АО является также компания «Узбекуголь».

Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий и малыми ГЭС, входящими в структуру Министерства сельского и водного хозяйства. Потенциальная возможность производства электроэнергии — 56−57 миллиардов кВт.ч.