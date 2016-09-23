Тамбов, 23 сентября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. «Комсомольская правда. Черноземье» развеяла давнюю легенду тамбовского края: останки древнего воина, найденные под Тамбовом, оказались фэйком. В тамбовском Центре по сохранению и использованию историко-культурного наследия региона прошла пресс-конференция, посвященная недавней находке бронзового века, найденной на территории племптицезавода в городе Рассказово, где раньше располагалась усадьба фабриканта Асеева. Еще в феврале в прессе прошла информация о том, что якобы нашли останки древнего рыцаря — доспехи, цепи и оружие, которым порядка 2000 лет. Археологи решили провести исследование, чтобы убедиться в уникальности захоронения и поставить на учет новый археологический объект. По словам Николая Моисеева, ведущего археолога Тамбовской области, рыцарские доспехи, скованный цепями гроб и кинжал оказались деревянным коробом для заготовки корма с металлическими деталями сельхозутвари. Если бы там было какое-то захоронение, хотя бы одна кость из более 200 человеческих костей сохранилась бы. А этого не нашли.

Птицефабрика

«Коммерсант. Черноземье» сообщил о крупном проекте в регионе: ООО «Тамбовский осетр» намерено организовать в Тамбовском районе области производство рыбы, объём инвестиций — 160 млн рублей. Комплекс закрытого водоснабжения, производительность которого может достигнуть 50 т в год форели, африканского сома и осетра, планируется разместить на участке в 1 тыс. кв. м. Возвести объект инвестор намерен в течение трех месяцев. Проект, по данным обладминистрации, может войти в число приоритетных для региона, так как в настоящее время местные рыбоводы обеспечивают лишь 20% необходимой нормы потребления рыбы.

«Тамбовская жизнь» рассказала о другом, уже состоявшемся проекте в АПК региона. Открыт самый мощный инкубатор в России мощностью 105 млн штук инкубационных яиц в год. Строительство инкубатора в Токаревском районе было начато в 2013 году. Однако по-настоящему работа закипела лишь после вхождения ОАО «Токаревская птицефабрика» в состав группы агропредприятий «Ресурс» в апреле 2015 года. И уже к сентябрю 2016-го все работы по созданию данного проекта успешно завершены.

Объем инвестиций составил 735 млн рублей. Региональные власти обеспечили проект дорогами и инженерной инфраструктурой, создав основу для строительства мощного комплекса. К моменту выхода на проектную мощность на птицеводческом комплексе будет создано более 2 тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет области составит 200 млн рублей в год. Совокупный объем инвестиций — 10,5 млрд рублей собственных и заемных средств.

Вирус АЧС в одном из крестьянско-фермерских хозяйств села Вячки Кирсановского района Тамбовской области, выявленный белгородской ветлабораторией, не подтвердился, пишет «Коммерсант. Черноземье». «История вышла запутанной, а само исследование было проведено с нарушением всех норм и правил, предусмотренных российским законодательством, — цитирует издание замначальника тамбовского управления ветеринарии Юрий Медведев. — Материалы для проб должны отбираться должностным лицом управления ветеринарии либо специалистом подведомственных учреждений. Данный выезд в село Вячки белгородских специалистов не был согласован с нами, а после выяснилось, что никто из лаборатории не приезжал, а отбор проб местный фермер провел самостоятельно от неизвестных животных».

Диагноз был поставлен белгородской лабораторией 15 сентября, а неделей раньше местная лаборатория не нашла АЧС у фермера. Так или иначе, фермер заявил, что уже убил и утилизировал всех животных. Но в управлении ветеринарии отмечают, что он не декларировал наличие свиней, а само хозяйство с «несколькими головами» ранее было зарегистрировано на другого человека. По итогам оперативного совещания тамбовские чиновники направили всю информацию в Минсельхоз и ввели в селе профилактические ограничения на убой и продажу скота до окончания исследования всех проб.

«Комсомольская правда. Черноземье» рассказала об обеспечении жильем тамбовских детей-сирот. Накануне 20 молодых тамбовчан сегодня стали счастливыми обладателями нового жилья в многоэтажном доме. Всего в 2016 году из федерального и регионального бюджетов выделено на приобретение жилья детям-сиротам 323 млн рублей, что позволит приобрести 248 квартир.

Издание напоминает, что специализированный жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, был создан в 2013 году. С 2013 по 2015 годы управлением социальной защиты и семейной политики области приобретено 543 помещения на первичном рынке жилья. Это однокомнатные квартиры со всеми удобствами, площадью не менее 33 и не более 37 квадратных метров. Жилые помещения за эти годы были приобретены не только в Тамбове, но и в других городах и районах области. Все квартиры находятся на оперативном управлении государственных учреждений социального обслуживания населения.

«Комсомольская правда. Тамбов» проинформировала читателей о крупных учениях в регионе. Местные полигоны стали полем сражений спецназа Западного военного округа с условным противником. Во время учений военные отрабатывают уничтожение лагерей незаконных вооруженных формирований. Спецназовцы совершенствуют свои навыки разведки и обнаружения противника, отрабатывают дисантирование личного состава с вертолета, захват и уничтожение боевиков, применение альпинистского снаряжения и штатного и бесшумного стрелкового и холодного оружия. Всего в учениях задействовано больше 100 военнослужащих и 20 единиц техники.

«Тамбовский курьер» написал о том, что тамбовская неваляшка отправится покорять Крым. Тамбовские проекты вышли в финал в трёх номинациях регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» на территории Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Два проекта представлены в номинации «Лучший событийный маршрут». Это «Праздник Тамбовской картошки, или Тамбов приглашает на Покров» (двухдневный гастрономический и экскурсионный тур) и «Сиреневый май в Ивановке» (событийный тур в рамках фестиваля Сиреневая ночь» в музее-усадьбе композитора С.В.Рахманинова). «В номинации «Лучший маршрут на действующее производство» представлен «Дин-дон или кукла-Неваляшка». Это тур для взрослых и детей на производство самой легендарной куклы страны, история которой насчитывает несколько десятков лет. Причем туристы не только познакомятся со всеми циклами изготовления Неваляшки, но и смогут принять участие в процессе украшения любимой куклы. Всего в финал конкурса вышло 114 проектов. Победителей объявят 28−29 сентября в Севастополе.

Гурманов порадовала «Комсомольская Правда. Черноземье»: в Тамбове испекут гигантскую пиццу, чтобы войти в книгу рекордов Гиннесса. 1 октября повара одной из местных пиццерий испекут гигантскую пиццу в форме карты области. Выпечка размером в 10 квадратных метров будет состоять исключительно из местных продуктов. Наблюдать за происходящим будут представители международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд», представляющее Россию в Книге рекордов Гиннесса. В приготовлении шедевра будут участвовать актеры, музыканты, бизнесмены, депутаты и другие известные люди. Накормить получившейся пиццей обещают всех желающих тамбовчан.