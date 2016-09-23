Москва, 23 сентября, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала пятый пакет документов Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором содержатся имена спортсменов, употребляющих допинг по разрешению WADA. Соответствующая публикация на сайте хакеров сделана сегодня, 23 сентября.

ZaldyImg Допинг

Выяснилось, что на протяжении многих лет по разрешению WADA якобы в «терапевтических целях» ряд спортсменов из Австралии, Канады, Хорватии, Дании, Германии, Великобритании, Японии, Сербии, ЮАР, Швейцарии, Швеции и США принимают допинг.

Всего в пятом пакете документов от WADA значится 41 фамилия. Среди больных допинг-спортсменов оказался баскетболист ЦСКА Милош Теодосич, а также двукратный олимпийский чемпион, велогонщик Фабиан Канчеллара.