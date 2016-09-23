Копенгаген, 23 сентября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. В рамках международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) Дания будет координировать усилия коалиции по пресечению финансовой поддержки боевиков. Как сообщает сегодня, 23 сентября, The Local, ответственным лицом назначен бывший глава службы безопасности и разведки, нынешний руководитель национального отдела по борьбе с мошенничеством Йенс Мэдсен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Властелин

«Многие сконцентрированы на вооруженной борьбе с ИГИЛ (запрещена в России), — прокомментировал министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен. — Это важно. Но также важно и прекратить поставки зарубежных боевиков, денег и пропаганды».

В ходе этой работы датские специалисты будут, в том числе, учить сотрудников иракского центробанка, а также контрразведчиков, выявлять средства, переправляемые террористам.

«Когда речь идет о пресечении поставок ресурсов, они оказываются на передовой. Им нужно научиться отслеживать деньги. Они научатся определять, на какие тревожные сигналы обращать внимание, отслеживая денежные потоки», — отметил Кристиан Йенсен.

Йенс Мэдсен в ходе работы намерен наладить взаимодействие с властями Ирака, привлечь их к обучению, аргументируя это тем, что от быстроты действий местных властей зависит успех борьбы.

Напомним, Дания является одним из активных членов международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. Для боевых операций королевство предоставило свои истребители F-16, а также военных специалистов, которые обучают иракских и сирийских коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября датские истребители нанесли ошибочный удар по позициям сирийских войск в районе города Дейр-эр-Зор, перепутав правительственные войска с террористами. Погибло 62 человека, ранены более 100. Международная коалиция инициировала международное расследование инцидента.