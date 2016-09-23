Москва, 23 сентября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Конвенция между Российской Федерацией и Республикой Камерун о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября. Конвенция будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан, отмечают в правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.

В статье 5 Конвенции закреплены требования к содержанию запроса о передаче, одним из которых является согласие осужденного или его законного представителя на передачу. При этом передача не производится, если государство вынесения приговора считает, что передача лица может нанести ущерб его суверенитету, безопасности или иным существенным интересам.

Предусматривается, что после передачи осужденный не может быть привлечен к ответственности или осужден в государстве исполнения приговора за те же деяния, которые повлекли назначение наказания в государстве вынесения приговора.

Реализация Конвенции не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета. Расходы по конвоированию осужденных, включая доставку осужденных российских граждан из-за рубежа, а также по конвоированию осужденных иностранных граждан по территории Российской Федерации до пунктов приема-передачи на государственной границе Российской Федерации будут производиться за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете ФСИН России.