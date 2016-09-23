Москва, 23 сентября, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала положительный отклик лидеров политических партий на обращение президента РФ о поддержке кандидатуры Вячеслава Володина на пост председателя Государственной думы закономерным и ожидаемым.

kremlin.ru Вячеслав Володин

«Среди депутатов Думы вряд ли найдётся кто-либо ещё, кто столь бы хорошо знал одновременно как политическую жизнь страны во всех её деталях, нюансах, так и законодательную работу, всю парламентскую деятельность. Он очень многое сделал для совершенствования политической, избирательной системы, её либерализации», — отметила Матвиенко.

Она обратила внимание, что Володин уважительно относится к разным точкам зрения, поддерживает контакты с представителями всего политического спектра.

Кроме того, Валентина Матвиенко подчеркнула, что его хорошо знают и уважают в регионах.

«Окончательное решение будет принимать вновь избранный состав Государственной думы, но, думаю, проблем с избранием Вячеслава Володина на пост спикера не возникнет», — добавила Матвиенко.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 23 сентября на встрече с лидерами избранных парламентских партий попросил поддержать кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы.