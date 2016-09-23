Тамбов, 23 сентября, 2016, 18:05 — ИА Регнум. Администрация Тамбова заявила о готовности включить отопление в социальных учреждениях города, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Светлана Иванова ИА REGNUM Перемена

При этом тепло будет подаваться только в учреждения, которые приняты по паспортам готовности.

«Подача теплоносителя на указанные объекты будет обеспечиваться по заявкам соответствующих органов администрации города Тамбова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Когда отопление начнут включать в жилых домах, неизвестно.

ИА REGNUM отмечает, что вместе с тем в Тамбове продолжается подготовка к отопительному сезону. По всей видимости, его начало не сильно будет отличаться от прошлогоднего, когда часть города не могла получить тепло вплоть до конца октября. Так, как сообщает пресс-служба ПАО «Квадра», энергетики сейчас устраняют повреждение на теплосетях по улице Степана Разина. Прорыв на участке трубопровода был обнаружен во время проведения второго этапа гидравлических испытаний. Планируется, что ремонт продлится до 26 сентября.

К слову, во Владимире и Рязани уже начался пуск тепла в жилые дома.