Берлин, 23 сентября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль призвал к демонстрациям против «пассивности» правительств США и России в сирийском конфликте, пишет Der Spiegel. На заседании фракции СДПГ в Бундестаге 20 сентября он был возмущён нападением на гуманитарный конвой ООН около Алеппо.

Biblioteca del Congreso Nacional Протест

По словам участников собрания, Габриэль заявил депутатам: «У меня же есть понимание демонстраций против CETA. Но где крики общественности против войны в Сирии? Где выступления?»

Ранее, 17 сентября во многих городах Германии прошли уличные протесты против договора о зоне свободной торговли между Канадой и ЕС.

Вице-канцлер Германии объявил парламентариям, что собирается просить генерального секретаря СДПГ Катарину Бэрли и штаб-квартиру партии организовать мирные демонстрации перед посольствами США и России в Берлине.

«Возможно, мы же можем это инициировать», — сказал Габриэль. Ни один из социал-демократов не отреагировал на такое предложение.