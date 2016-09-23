Воронеж, 23 сентября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Воронеже объявлен с 23 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Постановление о начале в Воронеже отопительного периода 2016−2017 годов подписал мэр Александр Гусев.

«В целях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского округа город Воронеж, — сказано в нем, ‑ и своевременного перевода систем теплоснабжения с летнего на зимний режим работы … теплоснабжающим организациям начать отопительный период 2016—2017 годов объектов социальной сферы, многоквартирных домов, административных и других зданий с 23.09.2016», — говорится в постановлении.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, МКП «Воронежтеплосеть» приступило к подключению к теплу социальных объектов.

В Воронеже резко похолодало с начала этой недели. Днем температура воздуха опускалась до +10, ночью, до +6 градусов. Сейчас в Воронеже +14 градусов. В ближайшие дни потепления синоптики не обещают.