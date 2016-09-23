Москва, 23 сентября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Предложение президента РФ Владимира Путина утвердить на посту спикера Госдумы седьмого созыва первого заместителя главы администрации президента Вячеслава Володина генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал «естественным, логичным и адекватным сложившейся политической ситуации шагом».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Владимир Путин выступил инициатором и гарантом политической реформы и тех политических изменений, которые происходили в России в последние годы. А Вячеслав Володин был и является их архитектором. Человеком, который реализует эту реформу, последовательно проводит в российской политике принципы конкурентности, открытости и легитимности», — подчеркнул Дмитрий Орлов.

Эксперт назвал показательным, что предложение главы государства поддержали главы всех парламентских фракций. «Это свидетельствует и о доверии, в том числе оппозиционных партий, президенту, и о том, что политическая реформа, которая ассоциируется с именем Вячеслава Володина, пользуется поддержкой в обществе», — считает эксперт.

Политолог напомнил, что ранее президент заявлял о необходимости повышения профессионализма работы Думы. «Президент ждет более профессиональной работы депутатов: более качественных законопроектов, более долгой и детальной их проработки, меньше агрессии, меньше экстремальных инициатив», — заметил Орлов и добавил, что Вячеслав Володин поможет выполнить эти задачи.

На «Единой России» как партии конституционного большинства лежит ответственность за то, что качество законопроектной работы должно значительно возрасти, считает политолог. По его словам, это подразумевает консультации с правительством и администрацией президента при подготовке законопроектов, означает и улучшение думской экспертизы, в целом анализа законопроектов, принятие законов с учетом мнения оппозиционных фракций, а кроме того, различных профессиональных сообществ и групп интересов. «Все это нужно выстроить достаточно эффективно», — подчеркнул Орлов.

Дмитрий Орлов также отметил, что Вячеслав Володин за время, которое занимался политической реформой, показал себя как мастер диалога со всеми политическими силами. В новом созыве Думы, по мнению эксперта, это будет очень заметно.

Политолог назвал важным то, что логика ответственности, заявленная президентом и премьер-министром в ходе избирательной кампании, настраивает на то, что в Госдуме не должно быть пустых, громких инициатив, популистских либо агрессивных высказываний в отношении каких-то групп населения, инициатив, которые все равно при этом не будут реализованы.

Он убежден, что необходимо бороться за то, чтобы «Государственная дума воспринималась как спокойно и эффективно работающий, сложившийся институт государственной власти».