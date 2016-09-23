Москва, 23 сентября, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Вячеслав Володин в качестве спикера Госдумы сможет наладить конструктивный диалог с парламентскими фракциями, депутатами-одномандатниками, а также с исполнительной и законодательной властью регионов, считает завкафедрой педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова в Москве Дмитрий Морозов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Президент на встрече с лидерами парламентских партий по итогам выборов в Госдуму подчеркнул необходимость наладить конструктивный диалог между фракциями, депутатами-одномандатниками и регионами. Я думаю, что Вячеслав Володин, предложенный Владимиром Путиным на пост спикера нижней палаты парламента, справится с этой задачей», — сказал Морозов.

По его словам, Вячеслав Володин в разных статусах всегда работал с регионами. «Вячеслав Викторович досконально знает принципы функционирования регионов, функционирования связки «регион — федеральный центр». И надо особо отметить, что с этой стороны ему, безусловно, будет оказана поддержка и помощь партии», — отметил Дмитрий Морозов.

«Все, кто знаю Вячеслава Володина, осведомлены, что нет задач, с которыми он не справится. Это превосходный руководитель высочайшего уровня. Он умеет налаживать работу команды и спрашивать за результат», — подчеркнул он.