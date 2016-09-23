Москва, 23 сентября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Московский городской суд приговорил бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина к семи годам лишения свободы за передачу секретной информации за рубеж. Об этом сегодня, 23 сентября, пишут «Известия».

Shayan В тюрьме

Лапыгин, который до недавнего времени по совместительству был преподавателем МГТУ имени Баумана, ранее работал в ЦНИИмаш, головном учреждении «Роскосмоса». Следствие считает, что 70-летний ученый передавал секретную информацию за рубеж. В этих данных содержалась технологическая информация, связанная с полетами на сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях.

В 2011 году ФСБ вышла на след Латыгина и взяла его в разработку. Были собраны неопровержимые доказательства его преступной деятельности. Следствие считает, что Латыгин до 2011 года также передавал секретную информацию за рубеж, но доказательств этому нет.

Арестован Латыгин был в 2015 году. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене.