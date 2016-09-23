Бывший сотрудник ЦНИИмаш Лапыгин получил 7 лет тюрьмы за измену
Москва, 23 сентября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Московский городской суд приговорил бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина к семи годам лишения свободы за передачу секретной информации за рубеж. Об этом сегодня, 23 сентября, пишут «Известия».
Лапыгин, который до недавнего времени по совместительству был преподавателем МГТУ имени Баумана, ранее работал в ЦНИИмаш, головном учреждении «Роскосмоса». Следствие считает, что 70-летний ученый передавал секретную информацию за рубеж. В этих данных содержалась технологическая информация, связанная с полетами на сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях.
В 2011 году ФСБ вышла на след Латыгина и взяла его в разработку. Были собраны неопровержимые доказательства его преступной деятельности. Следствие считает, что Латыгин до 2011 года также передавал секретную информацию за рубеж, но доказательств этому нет.
Арестован Латыгин был в 2015 году. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене.