Гаррисберг, США, 23 сентября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен открыто обвинил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации попытки июльского госпереворота, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«В последние дни обнаружены так много доказательств, что это станет достоверностью», — заявил лидер движения «Хизмет».

Гюлен говорит, что Эрдоган заранее спланировал путч: «Он ждал лишь подходящего момента».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. В ходе боевых столкновений погибли 246 человек, более 2,1 тысячи человек получили ранения.

Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. За неудачной попыткой путча в Турции последовала волна чисток в рядах военных и в государственных структурах. Сокращения коснулись судей, военнослужащих и чиновников. Властями Турции также было закрыто более 130 СМИ.

В попытке государственного переворота Эрдоган обвинил сторонников проживающего в штате Пенсильвания (США) оппозиционного исламского проповедника и лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена. Анкара требует от Вашингтона экстрадировать его. Белый дом отказывается, аргументируя отсутствием доказательств вины Гюлена.