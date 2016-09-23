Москва, 23 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. «Наша партия положительно оценивает предложение о назначении на пост спикера Государственной думы Вячеслава Володина и считаем это решение прогрессивным, — отметил Анатолий Панфилов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Начнем с того, что Вячеслав Володин много сделал для развития многопартийности в РФ, для развития партий. Сейчас мы перешли на выборы по смешанной системе, что позволяет малым партиям принимать участие выборах и пройти в Государственную думу по одномандатным округам. Мы неоднократно встречались с Вячеславом Володиным. Он создал, а Администрации президента серьезную мощную команду аналитиков и практиков, он может достойно работать спикером Государственной думы, достойно развивать российский парламентаризм и гражданское общество».