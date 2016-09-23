Калуга, 23 сентября, 2016, 17:30 — ИА Регнум.



Пресс-службы правительства Калужской области На деловом завтраке с бизнесменами

В Калужской торгово-промышленной палате 23 сентября губернатор области Анатолий Артамонов встретился с представителями бизнес-сообщества региона. Встреча проходила в формате делового завтрака.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, подобные мероприятия ежемесячно проводятся на площадке Калужской торгово-промышленной палаты. В их рамках представители деловых кругов региона и власти, научного и экспертного сообществ в неформальной обстановке могут обсудить актуальные проблемы развития бизнес сферы.

Участники встречи рассмотрели вопросы совершенствования нормативной правовой базы в области малого и среднего предпринимательства, инициативы по поддержке внедрения инновационных BIM-технологий (Building Information Modeling) в проектировании и строительстве, а также проблемные вопросы предприятий в области экологии, в частности, утилизации фармацевтических и медицинских отходов.

В частности, отмечалось, что в настоящее время утилизация фармотходов приобретает особую актуальность. Этот вопрос является сферой межотраслевого регулирования и одним из важнейших аспектов безопасности в области охраны здоровья населения и окружающей среды. Участники встречи единодушно согласились с тем, что должны быть предприняты безотлагательные меры по созданию системы ликвидации подобного рода отходов, что требует внесения изменений в нормативную правовую базу как на федеральном, так и региональном уровнях.

Рассматривая вопросы развития BIM — технологий на территории региона, участники дискуссии акцентировали внимание на необходимости создания условий для развития данной сферы, подготовки специалистов. BIM — технологии — процесс моделирования, на каждом этапе которого появляется информационная модель здания — его постоянно обновляемая виртуальная копия, используемая в период всего его жизненного цикла: проектирование, строительство, эксплуатация, снос. Специалисты убеждены, что практическое внедрение таких технологий позволит уменьшить суммарную стоимость объекта, сократить расходы по эксплуатации, реализации проекта, уменьшить время на разработку смет, погрешность сметных расчетов. Между тем, в мире внедрение BIM ведется на государственном уровне. Так, в Великобритании введен национальный BIM-стандарт и с 2016 года все госзаказы получают только те фирмы, которые используют BIM и работают в этом стандарте. Над развитием технологий работают Китай, Австралия, США, Сингапур, Скандинавские страны, Беларусь и Казахстан. В настоящее время в Калужской области реализуется первый проект с BIM-технологиями, однако, для его эффективной адаптации нет местных специалистов.

Поддержав инициативы бизнес-сообщества, Анатолий Артамонов рекомендовал предпринимателям активнее взаимодействовать с Калужской торгово-промышленной палатой, органами власти, что позволит им оперативно решать все необходимые вопросы.

В завершение диалога были рассмотрены инициативы торгово-промышленной палаты, в частности, проект предложений по обеспечению доступного финансирования в рамках «Программы 6.5» (программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанная Корпорацией поддержки МСП совместно с Минэкономразвития России и Банком России), защите прав субъектов малого и среднего предпринимательства при отборе лицензий у банков.