Киров, 23 сентября, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Госветнадзор просит жителей Кировской области отказаться от приобретения и содержания свиней в личных подворьях. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, это связано с распространением африканской чумы свиней и сложной эпизоотической обстановке по этому заболеванию.

Чо Тон Гун. На свиноводческой ферме. 1976

По данным Госветнадзора, сообщение о выявлении случая африканской чумы свиней в Архангельской области. «Это уже второй регион, который граничит с Кировской областью. Ранее летом 2016 года было зафиксировано четыре случая в Нижегородской области.

Кроме того, в начале сентября кировские ветеринары выявили случай несанкционированного ввоза 38 голов молодняка свиней в Кировскую области из неблагополучной по АЧС Чувашии.

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После проведения в Кировской областной ветеринарной лаборатории анализов, показавших отрицательный результат на АЧС, все 38 поросят в сопровождении специалистов госветслужбы области и представителей УМВД по Кировской области были отправлены в Чувашию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сначала августа в Кировской области началось активное проведение мероприятий против африканской чумы. Спешные меры были предприняты из-за вспышки заболевания, зарегистрированная в соседней Нижегородской области. Прививались животные содержащиеся в частных хозяйствах.

В Нижнем Новгороде местным жителям также рекомендовали полностью отказаться от разведения свиней.

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Все 17 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся разведением свиней, были переведены в закрытый режим работы.

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