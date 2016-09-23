Калуга, 23 сентября, 2016, 17:26 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Экономический прогноз

Калужская область демонстрировала в целом стабильные бюджетные показатели в течение 1 полугодия 2016 года. Регион фокусируется на развитии местной экономики, успешно привлекает иностранные инвестиции и развивает промышленное производство, говорится в сообщении агентства Fitch Ratings.

Как сообщили 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг области на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом. Также агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг региона на уровне «AA-(rus)» со «Стабильным» прогнозом. Подтверждение отражает неизменившийся базовый сценарий Fitch в отношении хороших операционных показателей региона.

Fitch ожидает, что Калужская область продолжит демонстрировать хорошие операционные показатели, поддерживаемые ее диверсифицированной налоговой базой. По прогнозам агентства, операционный баланс составит около 14% от операционных доходов в 2016—2018 годах.