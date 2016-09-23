Калининград, 23 сентября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Активность польского населения сыграла ключевую роль в планах Варшавы разморозить местное приграничное передвижение с Калининградской областью. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьски, комментируя известие о скором возобновлении Варшавой льготного приграничного передвижения.

gazeta.pl Польские пограничники у границы с Калининградской областью

«В русском и польском языках есть поговорка — одна ласточка весны не делает. Думаю, что строить целую теорию на высказывании одного чиновника несколько преждевременно, — сказал Оманьски. — Хотя, безусловно, заявление замглавы МИД Польши — это некий сигнал».

По мнению польского эксперта, «если МПП восстановят, то, во-первых, это значит, что мораторий был принят в Варшаве, а не в Вашингтоне, а во-вторых, станет ясно, что такое решение принято под очень большим давлением из регионов, граничащих с Россией.

«В первую очередь, давление связано с политической калькуляцией партии власти «Право и справедливость», — продолжил Оманьски. — Активация МПП может быть вызвана опасениями, что партия может потерять электорат на следующих выборах в приграничных с Россией регионах, прежде всего, в Вармии и Мазурах (следующие выборы в Сейм Республики Польша состоятся в 2019 году. — ИА REGNUM ).

«В таком случае, активность низов сыграла ключевую роль, — считает Оманьски. — Она (активность) показала партии власти, что русофобию можно попридержать в шкафу, потому что она невыгодна». (Отметим, что в северных воеводствах в августе-сентябре прошёл сбор подписей под петицией к премьер-министру Польши Беате Шидло за отмену моратория МПП).

По словам собеседника ИА REGNUM, сейчас не менее важно знать, как поведёт себя российская сторона, которая вслед за демаршем Варшавы также заморозила льготный въезд польских граждан в Калининград.

«Где у нас есть гарантии, что Россия не скажет своим польским партнерам: «Ребята, спасибо, конечно, но мы не будем восстанавливать МПП, потому что для нас это уже неактуально», — задаётся вопросом руководитель Польского культурного центра в Калининграде.

Напомним, сегодня, 23 сентября, замглавы МИД Польши Марек Жулковский, выступая на Восточном экономическом конгрессе в Белостоке, заявил о восстановлении местного приграничного передвижения с Калининградской областью. При этом он отметил, что «открывать шампанское пока рано» — надо дождаться официальных заявлений правительства Польши.