Калуга, 23 сентября, 2016, 17:23 — ИА Регнум.



Пресс-службы калужского областного парламента Председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов на встрече с журналистами

Спикер калужского областного парламента Николай Любимов 23 сентября на брифинге с журналистами подтвердил свое избрание депутатом Государственной думы РФ VII созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Надеюсь, что в федеральном парламенте смогу принести больше пользы для родного региона, чем на посту председателя Законодательного собрания. Хотя и здесь намечал большие планы депутатской работы. Намерен в Государственной думе добиваться принятия инициатив, которые уже выдвинул на федеральный уровень региональный парламент: по использованию недр, по упорядочению работы торговых сетей, по изъятию неиспользуемых сельхозземель», — сказал Николай Любимов.

Поблагодарив избирателей за оказанную поддержку, Николай Любимов отметил, что Калужская область по итогам минувших выборов получила в федеральном парламенте 4 мандата: три у «Единой России» и еще один у ЛДПР. Так, по двум одномандатным округам в Государственную думу были избраны заместитель губернатора области Александр Авдеев и председатель «Калужского землячества» Геннадий Скляр, выдвинутые политической партией «Единая Россия». По партийным спискам «Единороссов» от Калужской области был избран и Николай Любимов, а по партийным спискам ЛДПР — Вадим Деньгин.

«Мы будем работать на Калужскую область и делать все, что необходимо для ее развития», — подчеркнул Николай Любимов.

Теперь, на заседании сессии Законодательного собрания Калужской области депутатам предстоит избрать нового председателя. Освободившийся мандат депутата регионального парламента, вероятно будет передан кандидату в депутаты, баллотировавшемуся по Жуковскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер калужского областного парламента Николай Любимов участвовал в выборах в Госдуму по единому федеральному избирательному округу в составе региональной группы №21 политической партии «Единой России». В состав группы вошли Калужская, Брянская, Смоленская и Тульская области. В списке кандидатов в депутаты федерального парламента калужанин Любимов шел под №4. На выборах группа получила пять депутатских мандатов. Так, как, лидер группы №21 Сергей Неверов успешно выиграл выборы по одномандатному округу в Смоленской области, то место в Госдуме досталось калужскому единороссу Николаю Любимову.

Напомним, на выборах в федеральный парламент 18 сентября 2016 года за партию «Единая Россия» проголосовало 45,75% избирателей Калужской области, включенных в списки для голосования. Это почти на 6% больше по сравнению с думскими выборами 2011 года.

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