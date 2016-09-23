Чехов, Московская область, 23 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Министерство экологии Московской области отклонило проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кулаковский», расположенного в Чеховском районе Подмосковья. По мнению общественности и властей, разработанный проект основан на недостаточных и недостоверных данных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Бытовые отходы

В проекте, разработанном эксплуатирующим полигон предприятием «ПромЭкоТех», отсутствуют данные инженерно-экологических изысканий, которые дают сведения о состоянии полигона и его воздействия на окружающую среду. Также в проектных материалах нет данных о выбросах в атмосферный воздух, а сведения по выбросам в воду и на почву взяты из материалов исследования другого полигона.

Помимо этого проект не предусматривает рекультивацию более семи гектаров земель лесного фонда, которые самовольно захватил «ПромЭкоТех», выйдя за границы отведенного участка.

Как заявляют власти области, 1 июля 2018 года «Кулаковский» следует закрыть и приступить к рекультивации. Теперь организации предстоит разработать новый проект рекультивации, соответствующий всем требованиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее «Кулаковский» получил ограничение на ввоз мусора. В сутки он может принять не более 200 машин. Также с него была снята определенная нагрузка: с начала августа свалка не принимает отходы Подольского и Ленинского районов. За работой полигона следят несколько камер видеонаблюдения.