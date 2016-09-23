Астана, 23 сентября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. В Казахстане после летних терактов, прямо или косвенно связанных с участием приверженцев нетрадиционных религиозных течений, власти взялись за ужесточение законодательства и наведение порядка в религиозной сфере, что дает неожиданные плоды. Теперь мечетям предписано заключать религиозные брачные союзы только при наличии официального документа, подтверждающего регистрацию брака. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщил Габит Абзалбек, заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Казахстана, сообщил портал Bnews.kz.

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«Комитет по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Казахстана ориентировал Духовное управление мусульман Казахстана, представляющее все мечети республики, к заключению браков в мечетях только после предоставления влюбленными свидетельства о браке, выданного в органах юстиции. То есть фактов, что, например, мечеть просто так выдает свидетельство о браке, практически нет. Может, это раньше было, но не сейчас», — заявил Абзалбек.

Поясним, что «никах» в исламе — это брачный договор, который заключается между мужчиной и женщиной по правилам шариата (свод мусульманских религиозных, юридических, бытовых правил, основанных на Коране — ИА REGNUM ). В Казахстане в быту чаще употребляется другое название обряда — «неке кию». Уже эта деталь — свое, местное название для общего мусульманского обряда — говорит о том, что явление вошло в привычный быт казахстанцев.

«После прохождения процедуры молодые получают на память такое свидетельство, не имеющее юридической силы. По мнению знатоков шариата, в богословской юриспруденции усуль-фикх (Усуль аль-Фикх — основы теоретического права в исламской юриспруденции — ИА REGNUM ) утверждается, что если мужчина и женщина признают себя перед Богом мужем и женой, то им достаточно произнести с искренним намерением «зауажту» (я взял тебя в жены) и «тазауажту» (я вышла за тебя замуж), а после прочитать суру «Аль-Фатиха». Тогда обряд «неке кию» считается завершенным», — объясняет суть действия Абдыжапар Амиров, наиб-имам областной мечети Тараза. Здесь в 2013 году обряд «неке кию» прошли 1500 семей.

«По статистике Министерства юстиции республики, за последние 10 лет в стране таковых (браков через «никах» — ИА REGNUM ) было зафиксировано более 30 тысяч! В нашей стране, как оказалось, ежегодно выходят замуж, в том числе и в принудительном порядке, до трех тысяч девочек-подростков от 14 до 17 лет, и это только официальные цифры», — пишет журнал «Байтерек».

Местные СМИ утверждают, что в стране растет число жертв религиозных браков. Которые, к слову, для участников такого союза означают массу юридических сложностей.

«В браке, заключенном по исламским традициям, мать при рождении ребенка не может доказать отцовство, а значит, не имеет права подать на алименты в случае развода. Более того, бывают и такие случаи, когда новоиспеченная жена узнает о том, что она уже не первая. Но всех этих неприятных моментов можно избежать в том случае, если молодые зарегистрируют свой брак по месту жительства. Электронная база данных выявит, был ли ваш избранник ранее в браке, есть ли у него дети, или сведения об административных правонарушениях. В мечети подобную информацию никто не предоставит», — ведет разъяснительную работу официальная пресса.

Между тем, в Кодексе «О браке (супружестве) и семье» прямо указано, что религиозные браки не имеют юридической силы: «Признается брак (супружество), заключенный только государственными органами. Брак (супружество), заключенный по религиозным обрядам и церемониям, не приравнивается к зарегистрированному в регистрирующих органах браку (супружеству) и не порождает соответствующих правовых последствий».