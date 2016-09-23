Калининград, 23 сентября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Варшава прислушалась к регионам, граничащим с Калининградской областью. Такое мнение высказала глава Агентства по международным связям Калининградской области Алла Иванова, комментируя известие о скором возобновлении Варшавой льготного приграничного передвижения.

polska-kaliningrad.ru Митинг в Калининграде за возобновление МПП (Мариуш Блащак — замглавы МВД Польши)

«Представитель МИД Польши, сделавший это заявление — официальное лицо, и, я надеюсь, он отвечает за свои слова, — сказала Иванова. — Единственное, обычно сначала идёт обмен нотами, а затем уже следуют подобные заявления. Но если человек знает, что говорит, то можно ожидать в ближайшее время появления официальной ноты о снятии моратория на действия 5-й статьи соглашения (речь идёт о Соглашении между правительствами России и Польши о порядке местного приграничного передвижения (МПП) от 14 декабря 2011 г. — ИА REGNUM )».

Отвечая на вопрос о том, отменит ли в свою очередь российская сторона запрет на въезд граждан Польши, обладателей карточек МПП, Алла Иванова сказала: «С одной стороны, у России сегодня гораздо больше поводов порассуждать на эту тему. Но с другой стороны мы более последовательно ведём свою линию в том, что соглашение было нормальным и работало на благо регионов. И, наверное, доводы логики и здравого смысла помогут отнестись к этой ситуации правильно и позволят также отменить со своей стороны мораторий».

ИА REGNUM уточняет, что 5 октября 2016 года в Ольштыне намечено заседание российско-польского совета по сотрудничеству. Отвечая на вопрос о возможной взаимосвязи совета с объявленной разморозкой МПП, Алла Иванова сказала: «Наверное, было бы очень амбициозно так заявлять, поскольку наш совет, несмотря на то, что действует в рамках межправсоглашения, всё-таки является региональным инструментом для взаимодействия между Калининградской областью и северными воеводствами Польши».

«Но чем черт не шутит, может и правда, совместные намерения региональных властей в России и Польше провести совет — дали сигнал Варшаве о том, что отношения нужно поддерживать и инструменты взаимодействия нужно сохранять», — подытожила глава Агентства по международным связям Калининградской области.

Напомним, сегодня, 23 сентября, замглавы МИД Польши Марек Жулковский, выступая на Восточном экономическом конгрессе в Белостоке, заявил о восстановлении местного приграничного передвижения с Калининградской областью. При этом он отметил, что «открывать шампанское пока рано», — надо дождаться официальных заявлений правительства Польши.