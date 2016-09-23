Москва, 23 сентября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В Центральном универсальном магазине в Москве сегодня, 23 сентября, стартовали официальные продажи IPhone 7 и 7 Plus производства американской технологической корпорации Apple.

Kārlis Dambrāns Корпорация Apple

Кроме ЦУМа, новые гаджеты Apple модно было приобрести в ГУМе на Красной площади. Желающие купить новый Iphone 7 выстроились в длинную очередь. Сотрудникам магазина Apple пришлось даже раздать покупателям бумажные браслеты с номерами, чтобы не возникло недоразумений.

Ранее сообщалось, что первое место в очереди, которая выстроилась в ГУМ, было продано за 50 тысяч рублей. При этом самая простая конфигурация нового Iphone 7 стоит 56 990 рублей.

Самой популярной моделью среди покупателей стал Iphone 7 цвета «черный оникс». В ЦУМе все Iphone 7 были раскуплены за три часа. Объем продаж превысил прошлогодний показатель в три раза.