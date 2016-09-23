Красногорск, 23 сентября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. В Московской области начался отопительный сезон. Тем не менее еще не все муниципальные образования отапливают жилье и социальные объекты. Об этом сообщает пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

setarka Первые заморозки

На сегодняшний день соцобъекты отапливаются в 64 муниципалитетах из 68. В оставшихся четырех муниципальных образованиях теплоснабжение планируется включить в ближайшие дни. Жилой фонд, в свою очередь, отапливается в 50 муниципалитетах. Остальные районы и города включат отопление до конца сентября.

Напомним, для включения отопления на социальных объектах и в жилом фонде необходимо, чтобы температура воздуха в течение пяти дней удерживалась на отметке не выше 8 градусов тепла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о начале отопления объектов принимается местными органами власти, но отопление включат оперативно, если жители обратятся с заявлениями о том, что в их домах стало ощутимо холодно.

Ранее в областном МинЖКХ сообщили, что в ближайшие 2 недели ожидаются осадки в виде дождя, значение дневных температур не превысит 13 градусов Цельсия, с дальнейшим похолоданием.