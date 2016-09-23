Стокгольм, 23 сентября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В парламентском офисе правой партии «Шведские демократы» с февраля этого года работает человек, подозреваемый в связях с русскими криминальными бизнесменами, сообщает сегодня, 23 сентября, Sverige Radio. Егор Путилов, как он сам называет себя, также использует несколько имен и, имея доступ к зданию Риксдага, может представлять угрозу для национальной безопасности Швеции, пишет издание.

Рене Магритт. Шпион. 1928

СМИ выяснили, что в соцсетях, при обращении в органы государственной власти и подписывая публикации в СМИ, Егор Путилов использовал как минимум пять разных имен. Ранее он работал в миграционной службе Швеции, теперь ведомство намерено проверить все документы, которые прошли через этого сотрудника. В его личном деле не нашли ничего подозрительного, но нарушения могут быть в оформленных им документах как минимум 15 беженцев и иммигрантов из Сирии, Грузии, Монголии и Ирака.

Сообщается, что Егор Путилов в 2015-м году также пытался устроиться в шведское агентство по чрезвычайным ситуациям. «Он прочел статью в Dagens Nyheter о том, что мы создаем группу для борьбы с дезинформацией и российской пропагандой. Он объяснил, что у него есть специальные знания в этой области, и на этом основании он хочет предложить нам свои услуги», — рассказал Sverige Radio представитель агентства Микаэль Тофвессон.

Помимо этого, СМИ выяснили, что в 2014-м году Путилов приобрел дом в окрестностях Стокгольма у некоего петербургского бизнесмена, который сейчас якобы осужден. Бывший владелец дома неким образом связан с российскими властями, заявляет издание. Путилов купил дом за половину его стоимости, потом сразу же продал, заработав на этом 6 млн шведских крон ($705 тысяч).

Оказавшийся в фокусе внимания шведских СМИ сотрудник шведских демократов отказался от комментариев прессе, заявив лишь, что сделка с недвижимостью была законной.

Продав за бесценок дом, российский бизнесмен мог в дальнейшем каким-то образом влиять на Путилова, рассказал в комментарии изданию сотрудник Шведского университета обороны Ларс Никандер. Кроме того, работая в Риксдаге, Путилов мог вести шпионскую деятельность, предполагает он. «Есть возможность подслушивать секретные переговоры, ты можешь слышать, какова позиция партий, к примеру, по вопросу Nord Stream, НАТО и торговых договоров. Можно даже установить прослушивающее оборудование», — продолжает он.

Пресс-секретарь партии Хенрик Винге заверил, что все сотрудники, работающие в парламентском офисе, регулярно проверяются службой безопасности, и в партии не видят оснований предпринимать какие-либо дополнительные меры.

Напомним, в Швеции продолжается кампания, в том числе и информационная, по поиску и выявлению российских шпионов. Как сообщало ИА REGNUM, ранее «в связи с ростом российской угрозы» военное командование Швеции призвало солдат сохранять бдительность.

Очередной этап антироссийской истерии начался в Швеции после того, как 18 сентября газета Dagens Nyheter со ссылкой на собственные анонимные источники в правительстве написала о «росте российской угрозы». В чем заключается угроза, издание умолчало, сославшись на секретный характер сведений.