Саратов, 23 сентября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В ходе следствия 44-летняя Елена Б. дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Но никому не позволено безнаказанно применять насилие в отношении представителей власти, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

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Елена Б. признана виновной. Следствием и судом установлено, что в ночь с 23 на 24 апреля 2016 года она, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, была остановлена в Кировском районе Саратова сотрудниками ДПС. Не желая быть привлеченной к ответственности за совершенное административное правонарушение, гражданка предприняла попытку скрыться от сотрудников полиции.

После ее задержания во время следования в лечебное учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения она укусила одного из полицейских за ладонь правой руки, а также нанесла ему один удар по лицу, чем причинила физическую боль и телесные повреждения.

Приговором суда Елене Б. назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.