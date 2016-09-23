Самара, 23 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Общая задолженность организаций по платежам в бюджеты всех уровней составила 48,1 млрд рублей, из нее просроченная — 4,5 млрд. Задолженность в федеральный бюджет оценивается в размере 41,9 млрд, из нее просроченная — 3,4 млрд, в бюджет Самарской области — 5,9 млрд (просроченная — 1 млрд), констатирует Самарастат, передает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

По итогам первого полугодия 2016 года в Самарском регионе число убыточных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2015-го увеличилось на 3,5%, а сумма убытка — в 3,1 раза. Прибыль прибыльных организаций уменьшилась на 20,5%, а их количество снизилось на 1,4%.

За январь-июль 2016 года, сальдированный финансовый результат экономики Самарской области (кроме бюджетных, страховых, кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства) составил по оперативным данным 94,7 млрд. рублей.

На 1 августа 2016 года суммарная задолженность по обязательствам организаций (кроме бюджетных, страховых, кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства) составила 1093,4 млрд рублей, из нее просроченная — 67,1 млрд рублей или 6,1% от общей суммы задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 августа 2016 года составила 532,9 млрд рублей, из нее просроченная 54 млрд. рублей или 10,1%.

Задолженность во внебюджетные фонды составила 6 млрд. рублей, из нее просроченная — 0,7 млрд рублей.

Задолженность по полученным кредитам банков и займам — 560,4 млрд рублей, просроченная задолженность — 13,2 млрд.

Дебиторская задолженность на 1 августа 2016 года составила 471,1 млрд рублей, из нее просроченная — 41,6 млрд рублей, что составляет 8,8% от общей суммы задолженности.

В январе-июле 2016 года собрано налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации на 0,2% больше, чем в январе-июле 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе с учетом внесенных изменений в бюджет Самарской области на 2016 доходы составили 140, 334 млрд рублей, расходы — 150,560 млрд, дефицит — 10,225 млрд.