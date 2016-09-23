Черкесск, 23 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Карачаево-Черкесии выявлено почти 800 фактов хищения электроэнергии. Жители региона в обход приборов учета нажгли 2,6 млн кВт. ч электроэнергии, чем нанесли ущерб энергетикам на сумму 5,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

vestikavkaza.ru Воровство электроэнергии

Как отметили в компании, этого объема могло хватить на то, чтоб обеспечивать электроэнергией в течение целого месяца всех потребителей Адыге-Хабльского и Ногайского районов, где проживают около 32 тыс. человек.

Больше всего нарушителей — 215 человек — было поймано за руку в Прикубанском районе. Все вместе они наворовали света на сумму 1,3 млн рублей. Еще одним «передовиком» по хищению стал Усть-Джегутинский район. Здесь в ходе рейдов и подворовых обходов было выявлено около 200 расхитителей, которые нанесли ущерб своими незаконными действиями на сумму 1,2 млн рублей.

В Карачаевском районе число нарушителей значительно уступает предыдущим двум районам, однако 129 физических и юридических сумели похитить электроэнергии на 1,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев текущего года в Карачаево-Черкесии за кражу электроэнергии с энерговоров было взыскано почти 4,2 млн рублей. Долг потребителей республики перед поставщиком электроэнергии превысил 336 млн рублей. За семь месяцев 2016 года были отключены от энергоснабжения 1354 потребителя.