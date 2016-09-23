Курск, 23 сентября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Курской области с начала года было зарегистрировано 54 случая отравлений грибами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, от отравлений пострадал 61 человек, в том числе пять детей от трех до 12 лет.

TomaszProszek Грибы

В шести случаях употребление дикорастущих грибов в пищу закончилось летальным исходом. В числе погибших — пятилетний ребенок. Число пострадавших возросло осенью: в начале сентября их было чуть более 40 человек, жертв среди детей не было.

При этом по сравнению с 2015 годом число пострадавших совсем немного, но все же снизилось: тогда было зарегистрировано 43 случая отравлений грибами с 64 пострадавшими, четверо из которых погибли.

Санитарно-эпидемиологическое расследование случаев отравления грибами показало, что все пострадавшие употребляли в пищу незнакомые грибы, грибы, похожие на съедобные, грибы, растущие в черте города или рядом с автомобильными магистралями, а также грибы, приготовленные с нарушением технологии, в том числе и в сыром виде.

По словам пострадавших, большинство из них обратились за неотложной медицинской помощью не сразу после ухудшения самочувствия, предпринимая попытки лечиться самостоятельно. По данным ведомства, среди пострадавших были грибники из областного центра, а также Курского, Дмитриевского, Горшеченского и Кореневского районов.

Управлением Роспотребнадзора ежегодно проводится тщательный мониторинг качества и безопасности грибов в магазинах с использованием методов лабораторного контроля. В 2015 году исследовано 42 пробы грибов, одна из которых — на наличие токсинов, 41 — на наличие радиоактивных веществ. Все пробы соответствовали нормативам. В 2016 году было исследовано 16 проб грибов, в том числе — по показателям радиологической безопасности, наличие токсичных веществ, наличие пестицидов. Результаты исследований свидетельствуют о безопасности проверенной продукции.