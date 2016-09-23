Ташкент, 23 сентября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Кандидаты от всех четырех политических партий Узбекистана допущены к участию в выборах президента республики, сообщает ЦИК Узбекистана.

Vanderlindenma Выборы

«ЦИК принял решение о допущении к участию в выборах президента Республики Узбекистан Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш», Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана, Народно-демократической партии Узбекистана, Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦИК выдал регистрационные удостоверения и бланки подписных листов уполномоченным представителям партий.

В соответствии с выборным законодательством, подписи должны быть собраны не менее, чем в восьми административно-территориальных образованиях, в любом из них политическая партия имеет право заручиться поддержкой не более чем восьми процентов граждан от необходимого количества.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеп) выдвинуло кандидатом в президенты страны исполняющего обязанности главы государства Шавката Мирзиеева.

Демократическая партия «Миллий тикланиш» (Национальное возрождение) выдвинула кандидатуру Сарвара Отамурадова, Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» Наримана Умарова, Народно-демократическая партия Узбекистана — Хотамжона Кетмонова.

Выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря, избирательная кампания началась 9 сентября. С 30 сентября по 20 октября пройдет регистрация кандидатов. Президент Узбекистана избирается сроком на 5 лет.