Воронеж, 23 сентября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В Воронеже начался пуск тепла на объекты социальной сферы с 23 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МКП «Воронежтеплосеть». Официально отопительный сезон на данный момент не объявлен.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Как сообщили в пресс-службе теплоснабжающей компании, на данный момент отопление включили в Воронежском областном геронтологическом центре, в Графском детском санатории, потеплело в 29 детских садах и двух школах.

«Подача отопления на объекты осуществляется по письменному обращению руководителей учреждений в теплоснабжающую организацию», — пояснили в МКП «Воронежтеплосеть».

Когда включат отопление в жилых домах и учреждениях, пока неизвестно. В соответствии с нормативами, отопительный период начинается по распоряжению главы города — в случае, если среднесуточная температура воздуха не превышает +8°С в течение пяти суток подряд. С 2015 года законом предусмотрена возможность включать центральное отопление раньше нормативного срока.

Отметим, что в соседней Орловской области отопительный сезон уже стартовал.