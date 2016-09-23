Москва, 23 сентября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Количество киберпреступлений в России из года в год увеличивается. В 2015 году их зарегистрировано 44 тысячи, что в 4 раза превышает показатели 2014 года. Об этом сегодня, 23 сентября, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на совещании руководителей правоохранительных органов, сообщили в Генпрокуратуре.

Ivan David Gomez Arce Хакер

По словам Чайки, основной причиной этого стал резкий рост мошенничеств (с 2,2 тыс. до 13,4 тыс.), а также краж (с 2,3 тыс. до 8,5 тыс.), совершенных с использованием интернета и иных коммуникационных ресурсов.

В 5,5 раза (с 995 до 5,5 тыс.) увеличилось количество преступлений, связанных с хищением, удалением, блокировкой компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).

Механизмы обезличенных платежей активно используются преступными группами для незаконной торговли наркотиками и оружием.

При этом сумма установленного ущерба, причиненного гражданам и юридическим лицам от всех киберпреступлений, составила почти 6 млрд рублей.

Чайка констатировал, что деятельность созданных более 15 лет назад специализированных подразделений не всегда соответствует масштабу и скорости распространения преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. В следственной работе также выявляются нарушения.

По итогам совещания определены конкретные меры, направленные на активизацию работы по выявлению, пресечению, расследованию и предупреждению преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.