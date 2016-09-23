Санкт-Петербург, 23 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко откажется от мандата депутата Госдумы, который он получил по итогам выборов 18 сентября, и сохранит за собой пост градоначальника северной столицы. Об этом, со ссылкой на высокопоставленные источники, сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру».

gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Напомним, Полтавченко возглавлял предвыборный список «Единой России» по Санкт-Петербургу, который набрал более 40% голосов избирателей, и получил право стать депутатом нижней палаты парламента РФ. Сообщений об отказе от депутатского мандата, по состоянию на текущий момент, из Смольного не поступало. В связи с этим наблюдатели высказывают предположения, что окончательное решение о политическом будущем Георгия Полтавченко еще не принято.

Как отмечает «Фонтанка», интересы Смольного в Госдуме нового созыва будет напрямую представлять вице-губернатор Игорь Дивинский, получивший депутатский мандат по Восточному избирательному округу Санкт-Петербурга.

«По крайней мере, сам Дивинский, шедший на выборы с лозунгом «Бывших не бывает», обещает «не бросать город», — пишет издание. Дивинский также сообщил о намерении продолжить заниматься проектом по реконструкции Апраксина двора.

Другие кадровые изменения в верхнем эшелоне Смольного, по данным издания, могут последовать несколько позже.

«После завершения строительства стадиона в западной части Крестовского острова новое назначение в Москве может получить вице-губернатор Игорь Албин. А его коллега Николай Бондаренко может перебраться на работу в другой регион», — отмечает «Фонтанка», вновь ссылаясь на неназванные источники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в СМИ появлялась неофициальная информация о том, что Полтавченко якобы уйдет в отставку после выборов. В Кремле и Смольном не подтверждали эти предположения, заявляя, что не комментируют слухи.