Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум.

В Ростове-на-Дону запущены платные парковки. Внести необходимую сумму на счет помогают волонтеры, которые дежурят у паркоматов. Но водители все-таки стараются избежать лишних трат и ищут альтернативные способы парковки, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Паркомат

«Я выберу самый удобный способ, буду парковаться в бесплатных дворах в центре. А вообще, скоро уже будем поступать как в Москве: на машине до ближайшей остановки, а оттуда — на общественном транспорте, только вот бы он еще справлялся с пассажиропотоком, а то утром в маршрутку не влезешь», — прокомментировала новшество в соцсети «ВКонтакте» Инна Н. «Смысл платить за парковку, если нет никаких преимуществ? Это первый шаг на пути сбора денег за воздух», — считает Константин К.

Многие пользователи соцсети задаются вопросом, куда пойдут эти деньги. «Если пойдут в нужное русло, на строительство многоуровневых парковок, на развитие общественного транспорта, то это всё замечательно. Если уйдёт в чьи-то карманы, то это совсем другой разговор», — написал Сергей В., добавив, что теперь хоть немного машин меньше будет.

Ростовчане также сообщают о нарушениях, допущенных водителями. «А кто-нибудь будет следить за парковкой на тротуарах? Сегодня утром шла, на пересечении проспекта Соколова и улицы Суворова платная парковка пустая, зато три машины припаркованы на самом тротуаре поверху этой парковки», — поделилась Анна Л.

Отметим, что еще 1,5 года назад предугадал подобное заместитель директора Института социологии и регионоведения по научной работе и экспертной деятельности Южного федерального университета Антон Сериков. Согласно результатам социаологических исследований, большинство к этой идее отнесли настороженно, даже скорее отрицательно.

«Можно предположить, что введение платной парковки одновременно с тем, что разгрузит центральные стоянки и узкие улицы, на которых сейчас все беспорядочно паркуются, парализует улицы, переулки, которые не вошли в список платных парковок. Зная ростовских автомобилистов, можно утверждать, что число машин во дворах центра Ростова вырастет мгновенно. Если говорить о том, насколько эта инициатива отразится на кошельке автолюбителей, то стоит заметить, что сейчас обсуждается цена в 30−40 руб. за час. Это примерно 10 тыс. руб. в месяц, если человек ставит машину на целый день, работая пять-шесть дней в неделю. А это не маленькие деньги, особенно для тех, кто выплачивает, например, автокредит», — прокомментировал эксперт.

Напомним, что о вводе платных парковок было объявлено на этой неделе. За час стоянки в будни с 8:00 до 20:00 автовладелец должен заплатить 35 рублей. Пока введено чуть более 1 тыс. платных машиномест в центре донской столицы. Сеть планируется расширить до 6 тыс. единиц автотранспорта.

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