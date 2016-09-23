Самара, 23 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В Самарской области баланс денежных доходов и расходов населения за семь месяцев 2016 года выглядит следующим образом: население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 442,1 млрд рублей, на оплату обязательных платежей и взносов — 65,4 млрд, на покупку иностранной валюты — 17,1 млрд. на покупку недвижимости — 6,6 млрд. Сбережения во вкладах и ценных бумагах составили 8,6 млрд рублей. Такие данные приводит Самарастат, передает корреспондент ИА REGNUM.

Evgeny Кошелек

По информации ведомства, среднедушевые денежные доходы в июле 2016 года составили 27 тыс. 629 рублей.

В июле 2016 года, по сравнению с июлем 2015 года, в структуре использования денежных доходов возросли потребительские расходы населения на 3,5 процентных пункта, увеличились расходы на оплату обязательных платежей на 0,5 процентных пункта, но сократились расходы направленные на сбережения во вклады и ценные бумаги на 4,1 процентных пункта.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за июль 2016 года работникам организаций Самарской области, составила 28 тыс. 342 рубля. За месяц средняя заработная плата уменьшилась на 5,0%, по сравнению с июлем 2015 года увеличилась на 1,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в июле 2016 года составила к уровню июля 2015 года 95,2%, к уровню июня 2016 года — 94,5%.

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 сентября указана в размере 2,5 млн рублей. В то время как многомесячная задолженность перед работникам «АвтоВАЗагрегата» и его дочерних предприятий составляет 64 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с долгами «АвтоВАЗагрегата» и его дочерних предприятий давно вышла за пределы региона: она — на особом контроле полпреда в ПФО Михаила Бабича, который еще в феврале 2016 года направил в Тольятти группу мобильного мониторинга, перед которой была поставлена задача — оказать меры соцподдержки работникам предприятия.