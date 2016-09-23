Бангкок, 23 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В тайской провинции Наратхиват был застрелен дикий слон, который спустился с гор в местную деревню, заявил глава Управления охраны дикой природы провинции, сообщает 23 сентября Bangkok Post.

seth0s Слон

Жители деревни рассказали, что с гор спустились три слона, самец, самка и их детеныш. Очевидно, они искали пищу, т.к. сразу же направились в один из фруктовых садов, сказал глава Управления охраны дикой природы провинции Виротэ Сириумакул.

Когда на место происшествия прибыли правоохранительные органы, самка слона лежала на земле. Она получила несколько огнестрельных ранений в голову и в заднюю ногу. Ветеринары пытались помочь животному, но их попытки оказались тщетными.

Пока не удалось установить человека, который выстрелил в животное. Полиция проводит расследование.